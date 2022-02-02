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Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием

«Талибан» запретил боевикам появляться в парках развлечений с оружием или в военной форме

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) призывает боевиков не нарушать правила общественного порядка и не появляться в парках развлечений с оружием или в военной форме, либо приезжать туда на военных машинах. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях замминистр информации и культуры Забихулла Муджахид.

«Моджахедам Исламского Эмирата [Афганистан] запрещено входить в парки развлечений с оружием или в военной форме (...). Они обязаны соблюдать все правила и положения парков развлечений», — отметил он.

Соответствующий запрет опубликован спустя почти полгода после того, как в сети появились кадры, снятые в одном из таких кабульских парков: на них видно, как талибы катаются на карусели и на машинках в автодроме. Такая обстановка царила спустя несколько дней после захвата афганской столицы.

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Елизавета Наумова
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