Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) призывает боевиков не нарушать правила общественного порядка и не появляться в парках развлечений с оружием или в военной форме, либо приезжать туда на военных машинах. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях замминистр информации и культуры Забихулла Муджахид.

«Моджахедам Исламского Эмирата [Афганистан] запрещено входить в парки развлечений с оружием или в военной форме (...). Они обязаны соблюдать все правила и положения парков развлечений», — отметил он.

Соответствующий запрет опубликован спустя почти полгода после того, как в сети появились кадры, снятые в одном из таких кабульских парков: на них видно, как талибы катаются на карусели и на машинках в автодроме. Такая обстановка царила спустя несколько дней после захвата афганской столицы.