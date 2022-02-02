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Белорусам отказали в праве голосовать на референдуме за рубежом

На референдуме по изменению Конституции Белоруссии исключили доступ на заграничные участки

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Белорусы не смогут проголосовать на референдуме по изменению Конституции страны за рубежом. О таком решении ЦИК Белоруссии сообщило БЕЛТА.

«Руководителями белорусских заграничных учреждений не принято решений об образовании участков для голосования на республиканском референдуме за пределами Республики Беларусь в связи с объективными в каждом случае причинами», — рассказали представители избирательной комиссии. В тех местах, куда исключили доступ граждан, сослались на эпидемиологические ограничения или невозможность обеспечить безопасность.

При этом у белорусов остается право голосовать на участках на территории республики. Всего в Белоруссии образовано 5510 избирательных участков. По сравнению с президентскими выборами в 2020 году их число сократилось на 213 штук. ЦИК объяснил эти изменения уменьшением сельского населения и оптимизацией.

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Референдум по изменению в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля 2022 года. Белорусам предлагают обширные политические преобразования, в том числе создание нового постоянно действующего органа власти — Всебелорусского народного собрания. В случае, если поправки в Конституцию примут на референдуме, его сможет возглавить президент республики Александр Лукашенко.

Сам Лукашенко не исключил такого развития событий, однако в этом случае белорусам вскоре придется другого главу Белоруссии.

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Дмитрий Настасьев
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