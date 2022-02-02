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Поклонская объявила о готовности помогать Киеву

Экс-депутат Госдумы Поклонская готова помогать Киеву с изучением причин потери Крыма

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила о готовности помогать Киеву с изучением причин потери Крыма. О своем намерении бывший прокурор крымского полуострова рассказала РИА Новости.

Она пояснила, что может аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском.

Поклонская сочла позитивным сдвигом то, что через восемь лет в Киеве все-таки решили разобраться в причинах проведения референдума в Крыму.

«Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум», — заявила экс-депутат Госдумы.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума.

Ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о нежелании Украины нападать ни на Донбасс, ни на Крым, ни на какую-либо другую территорию.

Он заверил, что Киев не собирается начинать наступление и не видит альтернативы мирному разрешению конфликта, восстановлению суверенитета и целостности страны.

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Анна Щербакова
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