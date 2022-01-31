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Украина заявила о нежелании нападать на Донбасс и Крым

Постпред Украины при ООН Кислица: Киев не собирается нападать на Донбасс и Крым

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о нежелании Украины нападать ни на Донбасс, ни на Крым, ни на какую-либо другую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев не собирается начинать наступление и не видит альтернативы мирному разрешению конфликта, восстановлению суверенитета и целостности страны.

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Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о стягивании Украиной военных и техники в Донбасс. По его словам, Киев пытается скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В последние месяцы Киев и страны Запада выражают обеспокоенность возможным «нападением» России на Украину. В Москве отрицают наличие каких либо агрессивных планов в отношении соседнего государства, отмечая, что даже мысль о войне с Украиной считают неприемлемой.

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Алиса Реброва
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