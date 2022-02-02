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Подозреваемые в подготовке беспорядков в Киеве сообщили о сфабрикованности дела

Задержанные за подготовку сорванного майдана в Киеве обвинили полицию в провокациях

Фото: РИА Новости

Подозреваемые в подготовке сорванного майдана в Киеве отрицают свою причастность к организации беспорядков и обвиняют полицию в сфабрикованности дела. Об этом сообщает портал «Грати».

Один из задержанных, Юрий Голубан, в суде отрицал свою вину, заявляя, что его провоцировали, и это видно на записи, сделанной скрытой камерой. В материалах дела, утверждает он, выделены только выгодные следствию фразы.

«Нет тех слов, которые я говорил при попытке провокации меня на преступление. Когда я отрицаю все насильственные действия, что у нас мирная акция, мы должны высказать свою позицию, ни один человек, особенно сотрудники полиции, не должны пострадать», — сказал Голубан.

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По его словам, он отклонял все провокации и хотел, чтобы акция прошла мирно. Голубан утверждает, что полицейские провоцировали его «для галочки», чтобы скрыть от общества свою беспомощность.

Второй подозреваемый, Александр Иванов, также заявил о непричастности к организации массовых беспорядков. Оба задержанных утверждают, что акцию планировала ультраконсервативная организация «Традиция и порядок».

Суд взял обоих подозреваемых под стражу.

31 января украинские власти сообщили, что смогли предотвратить массовые беспорядки в Киеве. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, правоохранители задержали группу людей, которые планировали акцию с привлечением около пяти тысяч человек. Также было опубликовано видео, на котором двое предполагаемых организаторов обсуждают план беспорядков и имитацию ранений с помощью бутафорской крови.

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Алиса Реброва
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