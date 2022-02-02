Путин и Джонсон обсудили внутриукраинский кризис

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, во время которых обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран также обсудили ситуацию по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности России. Отмечается, что Владимир Путин заявил о принципиальных подходах Москвы по данным вопросам. Он также обратил внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с премьер-министром Великобритании остаются целесообразными для Москвы. При этом он подчеркнул, что Кремль остается открытым для диалога даже с представителями тех стран, которые плохо представляют происходящее в России.