Кремль ответил на вопрос о целесообразности переговоров Путина и Джонсона

Проведение переговоров президента Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном остается целесообразным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля заявил, что Москва открыта к диалогу даже с теми, кто заблуждается относительно происходящего в России.

Ранее Песков заявил, что встреча президента России с премьер-министром Великобритании пока не запланирована. По его словам, если планы по проведению такого мероприятия появятся, о них сообщат отдельно.

Во вторник, 1 января, стало известно, что встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоится в обозримой перспективе. До этого лидеры двух стран провели телефонные переговоры.