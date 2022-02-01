Кремль анонсировал очную встречу Путина с Макроном

Очная встреча президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона может состояться в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он отметил, что полноценный анонс будет сделан, когда станут понятны все детали предстоящего мероприятия, но уже можно говорить о том, что встреча произойдет в «обозримой перспективе».

Также Песков не утонил, состоится встреча во Франции или в России.

Путин и Макрон поговорили по телефону в понедельник, 31 января. Два президента обсудили ситуацию вокруг Украины, вопросы, связанные с гарантиями безопасности, а также договорились встретиться лично.