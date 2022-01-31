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Путин поговорил с Макроном

Президент России Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся очередной телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Также в тексте отмечается, что лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Кроме того, Путин и Макрон обсудили вопросы, связанным с предоставлением России «долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности».

28 января Путин и Макрон обсуждали по телефону неучтенные требования России к США и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе. Российский лидер заявил, что ответы НАТО и США на предложения РФ не учитывают такие принципиальные озабоченности Москвы, как расширение НАТО, размещение ударных систем у границ России и возврат военного потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе на позиции 1997 года.

Марина Совина
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