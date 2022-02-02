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В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина с Борисом Джонсоном

Пресс-секретарь Песков: переговоры президента Путина с премьером Джонсоном не планируется
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в обозримом будущем не планирует проводить переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такой разговор не анонсировался и пока не планируется.

Песков заявил, что если планы на проведение переговоров Путина с Джонсоном появятся, то о них обязательно сообщат.

Ранее в Кремле анонсировали очную встречу Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она состоится в ближайшее время. Перед этим лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с гарантиями безопасности.

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Роман Кирьянов
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