В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина с Борисом Джонсоном

Президент России Владимир Путин в обозримом будущем не планирует проводить переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такой разговор не анонсировался и пока не планируется.

Песков заявил, что если планы на проведение переговоров Путина с Джонсоном появятся, то о них обязательно сообщат.

Ранее в Кремле анонсировали очную встречу Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она состоится в ближайшее время. Перед этим лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с гарантиями безопасности.