В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина с Борисом Джонсоном
Пресс-секретарь Песков: переговоры президента Путина с премьером Джонсоном не планируется
Президент России Владимир Путин в обозримом будущем не планирует проводить переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, такой разговор не анонсировался и пока не планируется.
Песков заявил, что если планы на проведение переговоров Путина с Джонсоном появятся, то о них обязательно сообщат.
Ранее в Кремле анонсировали очную встречу Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она состоится в ближайшее время. Перед этим лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с гарантиями безопасности.