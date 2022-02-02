Ведущий Первого канала обратился к Собчак и обвинил ее в двуличии

Ведущий программы «Док-ток» на Первом канале Александр Гордон обратился к своей коллеге по проекту Ксении Собчак, обвинив ее в двуличии. Заявление прозвучало в эфире YouTube-шоу «ASK».

По словам Гордона, он не встречается с Собчак в студии программы. Журналист объяснил, что шоу «Док-ток», который ведет он, и «Док-ток», который ведет его коллега, — это два разных проекта.

Телеведущий также обратил внимание, что Собчак ведет себя по-разному на телевидении и на YouTube. «Ксения Анатольевна, почему так происходит? Вы на YouTube говорите одно, а в ящике прямо противоположное. Правильно я понимаю, что есть две Ксении Собчак?» — сказал он.

Гордон добавил, что у его коллеги есть одна «пакостная манера»: приглашать на интервью личностей, которые не являются для нее интересными. «Зачем звать человека для того, чтобы на чем-то поймать, в чем-то укорить, припомнить былое? Ну вот зачем звать? Не зови ты его тогда, позови того, кто на самом деле тебе интересен», — добавил журналист.

Программа «Док-ток», которую ведут Гордон и Собчак, начала выходить в эфире Первого канала в феврале 2020 года. В конце июля прошлого года СМИ написали о закрытии шоу. Сообщалось, что решение было принято из-за того, что проект показывал плохие рейтинги. Вскоре руководство телеканала опровергло эту информацию, уточнив, что шоу находится в летнем отпуске.