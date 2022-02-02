Стилистка раскрыла способы сэкономить на летней одежде

Стилистка из Австралии раскрыла простые способы сэкономить на покупке летней одежды. Ее советы приводит Daily Mail.

36-летняя Тина Абейсекара (Tina Abeysekara) объяснила, что для того, чтобы тратить на вещи меньше денег, следует покупать те предметы гардероба, которые будут сочетаться между собой. В частности, она порекомендовала обратить внимание на платья из льна. По ее словам, их минималистичный фасон подходит для носки как в дневное, так и в вечернее время. Помимо этого, с такими платьями сочетаются практически все виды аксессуаров.

Также Аейсекара предложила купить пару белых кроссовок, несколько простых украшений с серебристым и позолоченным покрытием и солнцезащитные очки. Она отметила, что упомянутые предметы будут хорошо смотреться с любой одеждой.

Стилист отметила, что предпочитает покупать обновки в секонд-хендах, поскольку, по ее словам, там можно найти дешевые оригинальные вещи хорошего качества. «Шопинг в магазинах подержанных вещей дает мне возможность самовыражаться, так как там продается уникальная одежда. Более того, она долговечна и актуальна. Вряд ли вы сможете найти нечто подобное где-либо еще», — подчеркнула эксперт.

Ранее в январе блогерша раскрыла способ сэкономить на одежде десятки тысяч рублей. 24-летняя Бекки Хьюгз (Becky Hughes) объяснила, что до 2018 года тратила до 80 фунтов стерлингов (8,5 тысячи рублей) в месяц на новые вещи из массмаркетовых магазинов. Она отметила, что решила экономить и полностью перейти на шопинг в секонд-хендах.