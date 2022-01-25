Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша раскрыла способ сэкономить на одежде десятки тысяч рублей

Англичанка порекомендовала полностью перейти на шопинг в секонд-хендах ради экономии

Скриншот: @beckymaryhughes

Жительница Лондона раскрыла способ сэкономить на покупке новой одежды десятки тысяч рублей и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

24-летняя Бекки Хьюгз (Becky Hughes) объяснила, что до 2018 года тратила до 80 фунтов стерлингов (8,5 тысячи рублей) в месяц на новые вещи из массмаркетовых магазинов. По ее словам, она заказывала на Amazon не менее 60 посылок с одеждой и тратила по 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) в неделю на новые наряды для походов в ночные клубы.

Блогерша отметила, что решила экономить и полностью перейти на шопинг в секонд-хендах. Так, она начала покупать одежду, обувь и даже нижнее белье исключительно в магазинах подержанных вещей. Англичанка подчеркнула, что покупки в секонд-хендах сделали ее более внимательной и ответственной, поскольку каждую вещь она приобретает с намерением носить долгие годы.

Материалы по теме:
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям» Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
30 сентября
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря

Героиня материала зарегистрировалась в Instagram, где начала публиковать фотографии в подержанной одежде. На данный момент на ее страницу подписаны 15,5 тысячи пользователей.

«Подержанная одежда часто бывает лучшего качества, чем товары в массмаркете. Кроме того, вы вряд ли когда-нибудь увидите такую же вещь на ком-то из прохожих, все позиции в секонд-хендах уникальны», — заключила Хьюгз.

Ранее в январе женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды. 24-летняя Лорен Рейнольдс (Lauren Reynolds) объяснила, что чаще всего приобретает различные предметы гардероба в секонд-хендах. По этой причине она решила поделиться с читателями способами, которые делают ее шопинг в магазинах подержанных вещей наиболее выгодным. В первую очередь женщина заверила, что следует совершать покупки в таких магазинах с хорошим настроением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»
Девушка дождалась грабителя из тюрьмы и согласилась выйти за него замуж
Устроившая фотосессию полуголой модели у мечети блогерша рассказала об угрозах
В российском регионе запретили выпускать собак на волю из приютов
Google уличили в слежке за пользователями
В России рассказали об управлении РБ-341В «Леер-3» трафиком в Казахстане
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном переносе ЕГЭ и ОГЭ
Лукашенко рассказал о раздраженном успехами Белоруссии Западе
Россиянам рассказали о возможности въехать в Великобританию без карантина
Кремль рассказал об ожиданиях от новой встречи в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter