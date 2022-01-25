Блогерша раскрыла способ сэкономить на одежде десятки тысяч рублей

Жительница Лондона раскрыла способ сэкономить на покупке новой одежды десятки тысяч рублей и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

24-летняя Бекки Хьюгз (Becky Hughes) объяснила, что до 2018 года тратила до 80 фунтов стерлингов (8,5 тысячи рублей) в месяц на новые вещи из массмаркетовых магазинов. По ее словам, она заказывала на Amazon не менее 60 посылок с одеждой и тратила по 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) в неделю на новые наряды для походов в ночные клубы.

Блогерша отметила, что решила экономить и полностью перейти на шопинг в секонд-хендах. Так, она начала покупать одежду, обувь и даже нижнее белье исключительно в магазинах подержанных вещей. Англичанка подчеркнула, что покупки в секонд-хендах сделали ее более внимательной и ответственной, поскольку каждую вещь она приобретает с намерением носить долгие годы.

Героиня материала зарегистрировалась в Instagram, где начала публиковать фотографии в подержанной одежде. На данный момент на ее страницу подписаны 15,5 тысячи пользователей.

«Подержанная одежда часто бывает лучшего качества, чем товары в массмаркете. Кроме того, вы вряд ли когда-нибудь увидите такую же вещь на ком-то из прохожих, все позиции в секонд-хендах уникальны», — заключила Хьюгз.

Ранее в январе женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды. 24-летняя Лорен Рейнольдс (Lauren Reynolds) объяснила, что чаще всего приобретает различные предметы гардероба в секонд-хендах. По этой причине она решила поделиться с читателями способами, которые делают ее шопинг в магазинах подержанных вещей наиболее выгодным. В первую очередь женщина заверила, что следует совершать покупки в таких магазинах с хорошим настроением.