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Цены на такси в России проверят

ФАС проверит повышение цен на такси в Москве и Казани

Фото: Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России попросила агрегаторы такси объяснить повышение цен на поездки в Москве и Казани. Соответствующее письмо ведомство направило «Яндекс.Такси», DiDi, «Ситимобилу» и Gett, пишет Forbes.

В 2022 году стоимость поездок на такси взлетела на 24 процента по сравнению со средней ценой в 2021 году. «По данным департамента транспорта Москвы, в конце ноября средний чек в такси составлял 473 рубля», — следует из письма председателя Молодежного парламента при Госдуме Дмитрия Шатуна, который инициировал проверку.

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Он также предполагает, что онлайн-агрегаторы определяют «тип электронного устройства» пользователя и в зависимости от модели смартфона устанавливают «динамическую стоимость» за поездку. Чем дороже стоимость устройства, тем выше цена услуги, отметил Шатунов. На ответ агрегаторам ФАС дал десять дней с момента получения письма.

«В Яндекс Go применяется модель динамического ценообразования. Стоимость поездки всегда формируется автоматически с учетом ряда факторов: например, на стоимость влияет количество свободных машин рядом, погода, загруженность дорог, продолжительность и протяженность поездки. Другие факторы (например, модель смартфона) никакого отношения к ценообразованию не имеют», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Яндекс Go.

Ранее россиян предупредили о конце эпохи дешевого такси. В 2022 году стоимость поездок на такси в России может увеличиться на 10-15 процентов. За 2021-й цены на услуги выросли на 30 процентов на фоне высокого спроса и инфляции.

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