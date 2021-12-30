Россиян предупредили о конце эпохи дешевого такси

В 2022 году стоимость поездок на такси в России может увеличиться на 10-15 процентов, предупредили опрошенные Forbes участники рынка.

О конце эпохи низких цен рассказала исполнительный директор Национального совета такси Наталья Лозинская. «Очевидно, дешевого такси больше не будет», — констатировала она. Со своей стороны, представитель такси «Максим» Павел Стенников указал, что только за 2021-й цены на услуги выросли на 30 процентов на фоне высокого спроса и инфляции.

Одновременно растет и комиссия самих агрегаторов, которую берут с водителей, рассказали в одном из столичных таксопарков. Если в 2015 году комиссия агрегаторов составляла примерно 15 процентов, то в 2021 она выросла до 25 процентов. Вкупе с ростом цен на бензин и подорожанием ОСАГО водителям зачастую оказывается невыгодно работать. «Иногда из-за этих факторов после выполнения заказа водитель не только не зарабатывает, но и остается должным — за аренду машины или ее обслуживание», — поделился собеседник издания.

После новогодних праздников участники рынка прогнозируют массовый отток водителей. «После Нового года, когда спрос на такси резко упадет, а цены вернутся к уровню весны 2021 года, заработок таксистов снова снизится», — сказал представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он не исключил, что могут даже начаться забастовки с требованиями поднять зарплату.

При этом предновогодний рост цен на такси в Москве оказался сильнее обычного — к 21 декабря средняя стоимость поездки за год увеличилась почти на четверть и составила 520 рублей. Как говорил председатель «Общественной потребительской инициатива» (ОПИ) Олег Павлов, в среднем поездки подорожали на 30-50 процентов год к году, а в отдельных случаях — в два раза.