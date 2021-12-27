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Такси в Москве подорожало на четверть

«Ъ»: средняя стоимость поездки на такси в Москве за год подорожала почти на 25 процентов

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Предновогодний рост цен на такси в Москве оказался сильнее обычного — к 21 декабря средняя стоимость поездки за год увеличилась почти на четверть и составила 520 рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рынка Tinkoff Data и данные департамента транспорта столицы. По сравнению с ноябрем подорожание составило 14 процентов: месяцем ранее средняя поездка стоила 458 рублей.

Цена растет вместе со спросом. По данным городской платформы «ПРОдвижение», с начала декабря в десяти районах ЦАО Москвы такси воспользовались 3,28 миллиона раз — на 37,5 процента больше, чем за первые три недели ноября, и на 14,8 процента превышает уровень 2020 года.

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17 декабря

Председатель «Общественной потребительской инициатива» (ОПИ) Олег Павлов заявил, что клиенты возмущены существенным увеличением стоимости услуг основных агрегаторов такси. По его данным, в среднем поездки подорожали на 30–50 процентов год к году, а в отдельных случаях — в два раза. При этом среднее время подачи машины в столице почти не изменилось, что «дополнительно указывает на манипуляции с ценами», подчеркнул Павлов.

В ОПИ считают, что на эту динамику следует обратить внимание Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Инвесткомпания «Велес Капитал» прогнозирует, что к концу 2021 года оборот российского рынка такси достигнет 1 триллиона рублей, а доля агрегаторов превысит 60 процентов. Более 45 процентов рынка займет крупнейший игрок «Яндекс.Такси» (также работает в России под брендом Uber).

В «Яндекс.Такси» объяснили подорожание затрудненным движением машин и пробками из-за снегопада: поездки становятся дольше, а потому и дороже. В другом крупном агрегаторе, «Ситимобиле», рассказали, что высокая стоимость поездок позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. В Gett также указали на динамическое ценообразование и отметили, что более высокий класс в период высокого спроса может оказаться дешевле.

В начале декабря в «Яндексе» уже комментировали рост цен на такси. Управляющий директор компании Тигран Худавердян говорил, что причины подорожания в росте спроса и сокращении предложения — люди стали чаще вызывать такси во время пандемии, а водителей-мигрантов становилось меньше из-за закрытых границ. По словам Худавердяна, дефицит водителей исчислялся десятками процентов. Он также добавил, что манипуляции ценами нет места, так как система определения цены работает полностью автоматически.

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Софья Ермакова
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