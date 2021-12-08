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В «Яндексе» объяснили рост цен на такси

Управляющий директор «Яндекса» Худавердян объяснил повышение цен на такси спросом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил, почему выросли цены на такси. Об этом он сказал во время ежегодной конференции компании YaС, его слова приводит Forbes.

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Он уточнил, что на услуги такси сильно вырос спрос: люди стали чаще пользоваться услугами, чем в период до пандемии коронавируса. «Ровно обратное произошло с предложением из-за того, что закрыты границы: люди уезжали к своим семьям и больше не могли вернуться», — добавил Худавердян и уточнил, что нехватка водителей изменяется в десятках процентов. Он добавил, что система определения цены работает полностью автоматически.

Согласно отчету Bank of America (BofA) о российском интернет-секторе, стоимость поездок на такси в Москве и других регионах к концу 2020 года выросла на 50–70 процентов по сравнению с первой волной пандемии. Рост цен аналитики считали признаком восстановления, а его участники объясняли сезонными факторами и возвращением пробок.

В конце сентября автомобильный эксперт, правозащитник Юрий Панченко, предупреждал о возможном росте цен на такси. По его мнению, на рост цен в том числе повлияет предложение Минтранса тестировать таксистов на знание города.

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Платон Щукин
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