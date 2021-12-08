В «Яндексе» объяснили рост цен на такси

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил, почему выросли цены на такси. Об этом он сказал во время ежегодной конференции компании YaС, его слова приводит Forbes.

Он уточнил, что на услуги такси сильно вырос спрос: люди стали чаще пользоваться услугами, чем в период до пандемии коронавируса. «Ровно обратное произошло с предложением из-за того, что закрыты границы: люди уезжали к своим семьям и больше не могли вернуться», — добавил Худавердян и уточнил, что нехватка водителей изменяется в десятках процентов. Он добавил, что система определения цены работает полностью автоматически.

Согласно отчету Bank of America (BofA) о российском интернет-секторе, стоимость поездок на такси в Москве и других регионах к концу 2020 года выросла на 50–70 процентов по сравнению с первой волной пандемии. Рост цен аналитики считали признаком восстановления, а его участники объясняли сезонными факторами и возвращением пробок.

В конце сентября автомобильный эксперт, правозащитник Юрий Панченко, предупреждал о возможном росте цен на такси. По его мнению, на рост цен в том числе повлияет предложение Минтранса тестировать таксистов на знание города.