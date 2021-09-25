Россиян предупредили о возможном росте цен на такси

Эксперт: дополнительные ограничения для таксистов в России приведут к росту цен на поездки

Введение дополнительных ограничений для водителей такси может привести к росту цен на поездки в России. Об этом предупредил автомобильный эксперт, правозащитник Юрий Панченко, передает URA.RU.

По его мнению, на рост цен в том числе повлияет предложение Минтранса тестировать таксистов на знание города.

«Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны», — сказал Панченко. Он отметил, что нововведение не отразится положительно на статистике ДТП.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, в свою очередь, заявил, что нововведения вряд ли повлияют на стоимость поездок, однако выступил против тестирования на знание города, указав, что водители пользуются навигатором.

Шкуматов подчеркнул, что многие таксисты пользуются арендованными автомобилями и поэтому количество нарушений ПДД у них минимальное.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России выступило с предложением увольнять таксистов, которые не знают дорогу к основным достопримечательностям города.