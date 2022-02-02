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В московской квартире нашли тело скончавшейся 10 лет назад женщины

В квартире на западе Москвы обнаружили тело умершей 10 лет назад женщины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В квартире, расположенной на Мичуринском проспекте на западе Москвы, обнаружили тело скончавшейся 10 лет назад женщины, передают «Известия».

Предварительно установлено, что сотрудники коммунальных служб после вскрытия входной двери нашли мумифицированное тело женщины 1956 года рождения. Умершая являлась владелицей квартиры.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и криминалисты. Причина смерти жительницы Москвы будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Организована доследственная проверка.

Ранее в Москве 64-летний сторож, который охранял помещения оптовой фирмы, умер в Новый год, его тело пролежало на складе десять дней.

Тело вахтовика обнаружил управляющий, когда вышел на работу 10 января и начал осматривать помещения компании. Во время новогодних праздников погибшему не звонили родственники и сотрудники компании.

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Анна Щербакова
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