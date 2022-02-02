Трамп раскритиковал Байдена из-за ситуации вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax раскритиковал своего преемника, действующего главу Белого дома Джо Байдена и заявил, что тот должен показать силу в ситуации вокруг Украины.

Бывший лидер подчеркнул, что при нем подобное развитие событий было невозможно. «Нам нужно показывать силу. Этого бы просто не произошло», — заявил он в ответ на вопрос ведущего, какой совет можно дать американским властям в кризисный период.

Трамп добавил, что при Байдене Соединенные Штаты «потеряли уважение». Он заявил, что еще год назад «они» уважали страну и президента, не пояснив, кого именно имеет в виду.

Ранее бывший лидер США назвал причину кризиса вокруг Украины, указав на уступки Вашингтона Европе. По словам экс-президента, одной из причин украинского кризиса стало восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Америки.

