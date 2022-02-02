Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп раскритиковал Байдена из-за ситуации вокруг Украины

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден должен показать силу в ситуации вокруг Украины
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/ Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax раскритиковал своего преемника, действующего главу Белого дома Джо Байдена и заявил, что тот должен показать силу в ситуации вокруг Украины.

Бывший лидер подчеркнул, что при нем подобное развитие событий было невозможно. «Нам нужно показывать силу. Этого бы просто не произошло», — заявил он в ответ на вопрос ведущего, какой совет можно дать американским властям в кризисный период.

Материалы по теме:
«Они заплатят за это» Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
«Они заплатят за это»Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
20 января
Напряжение на границе с Украиной растет. Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
Напряжение на границе с Украиной растет.Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
24 января

Трамп добавил, что при Байдене Соединенные Штаты «потеряли уважение». Он заявил, что еще год назад «они» уважали страну и президента, не пояснив, кого именно имеет в виду.

Ранее бывший лидер США назвал причину кризиса вокруг Украины, указав на уступки Вашингтона Европе. По словам экс-президента, одной из причин украинского кризиса стало восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Америки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России
В Госдуме попросили определить самые эффективные экспресс-тесты на коронавирус
Россиянка побывала в самой опасной стране мира и назвала способ избежать проблем
Трамп раскритиковал Байдена из-за ситуации вокруг Украины
В Совфеде оценили встречу «погрязших в распрях» Зеленского и Джонсона
В Москве обнаружили кровавого снеговика
Девушка с 14-м размером груди пожаловалась на постоянные проблемы из-за бюста
Россиянам назвали три признака финансовой пирамиды
Инфекционист оценил защиту привитых от нового варианта омикрона
Мясников развеял самый популярный миф о витамине C
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.