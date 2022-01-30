Бывший президент США Дональд Трамп назвал причину кризиса вокруг Украины, указав на уступки Вашингтона Европе. Его слова приводит РИА Новости.

По словам экс-президента, одной из причин украинского кризиса стало восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Америки.

Экс-лидер отметил, что президент США Джо Байден пришел к власти, и для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. «Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — заявил он.

Трамп добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.

Ранее Трамп на выступлении перед своими единомышленниками в городе Конро в штате Техас обвинил Байдена в слабой политике. Он заявил, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Трамп заявил, что неэффективная политика приведет к новой войне.