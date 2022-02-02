В Роскомнадзоре задумались о регулировании метавселенных

Специалисты Роскомнадзора начали анализировать риски развития метавселенных и задумались о возможности их регулирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее исследование научно-технического центра ГРЧЦ («Главный радиочастотный центр»), который является структурой ведомства.

По мнению экспертов, доминирование цифровых валют в виртуальной реальности может привести к нарушению политических границ, потому что налоговые кодексы и правила не смогут регулировать сделки. Также отмечается, что существуют риски создания в метавселенных виртуальных магазинов, которые будут заниматься торговлей запрещенными веществами.

Авторы исследования полагают, что некоторые риски связаны и с самими виртуальными аватарами. По мнению ГРЧЦ, с их помощью злоумышленники смогут копировать и стирать личные данные пользователей, а также манипулировать ими. Опасения у специалистов вызывает и возможное использование виртуальной реальности для ощущения тактильных импульсов. «Есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — предупредили они.

Помимо этого сообщается, что в метавселенных могут появиться новые политические партии, новые формы агитации и протеста, вплоть до возникновения виртуальной политической реальности. Представители Роскомнадзора подчеркнули, что в этой связи необходимо развивать механизмы саморегулирования процессов, происходящих в метавселенных.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя возможное появление метавселенных, заявил, что людям необходимо использовать возможности виртуальной реальности для общения, учебы, работы и реализации творческих и деловых проектов. При этом, как уточнил глава государства, нельзя бежать в метавселенные от реального мира.