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Глава Пентагона проведет встречу с НАТО в Европе

Глава Пентагона Остин приедет в феврале в Европу на встречу с НАТО по России и Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в феврале в Европу, где он встретится с союзниками НАТО. Партнеры обсудят ситуацию вокруг Украины и переговоров с Россией, написала в Twitter корреспондент радиостанции «Голос Америки» (включена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) Карла Бэбб со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Глава Пентагона приедет в Европу, где проведет встречу с союзниками НАТО. По словам Бэбб, Остин также посетит встречу министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 16-17 февраля.

Ранее Пентагон раскрыл планы США по участию в боевых действиях в случае эскалации на Украине. Остин напомнил о словах президента страны Джо Байдена, который дал понять, что не намерен отправлять военных на Украину для проведения боевых операций.

Марина Совина
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