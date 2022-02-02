Глава Пентагона проведет встречу с НАТО в Европе

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в феврале в Европу, где он встретится с союзниками НАТО. Партнеры обсудят ситуацию вокруг Украины и переговоров с Россией, написала в Twitter корреспондент радиостанции «Голос Америки» (включена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) Карла Бэбб со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Глава Пентагона приедет в Европу, где проведет встречу с союзниками НАТО. По словам Бэбб, Остин также посетит встречу министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 16-17 февраля.

Ранее Пентагон раскрыл планы США по участию в боевых действиях в случае эскалации на Украине. Остин напомнил о словах президента страны Джо Байдена, который дал понять, что не намерен отправлять военных на Украину для проведения боевых операций.