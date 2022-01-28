Пентагон раскрыл планы США по участию в боевых действиях на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне, заявил, что американские военные не будут принимать участие в боевых действиях в случае эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — подчеркнул Остин.

Глава Пентагона также оценил возможность избежать конфликта вокруг Украины. По его словам, ситуация не является неизбежной. «Время и пространство для дипломатии все еще есть», — заявил он.

Ранее американские власти выразили готовность выслушать позицию России 31 января на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине. При этом в Вашингтоне добавили, что не ожидают принятия каких-либо документов по итогам заседания.