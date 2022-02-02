Женщина ощутила мучительную боль в спине во время работы и внезапно родила

Не знавшая о беременности жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, пожаловалась на острую боль, попала в больницу и неожиданно родила. Об этом сообщает 7 News.

Кайла Фустаманте рассказала, что во время смены в ресторане внезапно почувствовала мучительную боль в спине. Американка делала перерывы в работе и параллельно искала в интернете возможную причину боли. Она узнала, что причиной ее плохого самочувствия могут быть камни в почках.

После работы женщина хотела выпить обезболивающие и полежать в постели, однако ее подруга настояла на поездке в больницу. Поскольку свободных палат не было, Фустаманте положили на кровать в коридоре. Сначала медики решили, что у нее лопнула киста яичника. Американке сделали УЗИ, а после снова отправили в коридор ждать заключения врача. «Вы на 38-й неделе беременности и сегодня родите ребенка», — заявил медик. По словам Фустаманте, она сильно удивилась и буквально потеряла дар речи. Женщина позвонила родным и сообщила о беременности. Отец поддержал ее и сказал, что будет рядом, что бы ни случилось.

В итоге пациентка родила здоровую девочку. Фустаманте призналась, что переживала за здоровье ребенка, потому что активно ходила с друзьями по барам и не всегда правильно питалась. О том, что беременна, американка не подозревала, поскольку и раньше сталкивалась с нерегулярным менструальным циклом, а лишний вес списала на переизбыток пасты и чесночного хлеба в рационе.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Оклахома не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Прибавление семейства стало сюрпризом для женщины и ее мужа, которому она позвонила после родов.