Женщина не заметила беременность и неожиданно родила

Жительница американского штата Оклахома не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Об этом сообщает KOTV-DT.

Меган Стрэттон не знала, что ждет ребенка, пока не начались родовые схватки. Будущая мать не смогла уснуть из-за боли и решила поехать в больницу. Медики сразу поняли, что у пациентки начинаются роды. Вскоре после того, как ей выделили отдельную палату, она родила.

Стрэттон утверждает, что пользовалась противозачаточным средством. По ее словам, ей даже в голову не приходило, что у нее может быть беременность. «Я не чувствовала никаких движений, но я пыталась сбросить вес», — рассказывает женщина. Для этого она отказалась от молочных продуктов и продуктов с глютеном.

Прибавление семейства стало сюрпризом не только для Стрэттон, но и для ее мужа, которому она позвонила после родов. «Я посмотрел на телефон и сказал: как это вообще возможно?» — вспоминает он.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Кингс-Линн, графство Норфолк, внезапно родила дочь на полу в ванной. 20-летняя Эрин Хогг, у которой уже был один ребенок, не знала, что находится на девятом месяце беременности.