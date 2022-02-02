Российские истребители перехватили самолеты-разведчики «противника»

Российские летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики своего «противника». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Летный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения летно-тактических заданий», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа нашли разведчиков условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолеты не ответили.

В начале январе в сети было опубликовано новое видео учений самолетов ВВС Ирана, которые отрабатывали перехват и уничтожение имитатора крылатой ракеты TDU-11B. Истребители МиГ-29 поражали цель ракетами ближнего боя.