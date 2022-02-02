Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские истребители перехватили самолеты-разведчики «противника»

Летчики ВВО в Приморье на истребителях перехватили самолеты-разведчики своего «противника»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские летчики Восточного военного округа (ВВО) в ходе отработки заданий в Приморье на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили самолеты-разведчики своего «противника». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Летный состав авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае, на истребителях-перехватчиках Миг-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили учебные воздушные цели в ходе выполнения летно-тактических заданий», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что дежурные силы соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО округа нашли разведчиков условного противника. На запросы о государственной принадлежности самолеты не ответили.

В начале январе в сети было опубликовано новое видео учений самолетов ВВС Ирана, которые отрабатывали перехват и уничтожение имитатора крылатой ракеты TDU-11B. Истребители МиГ-29 поражали цель ракетами ближнего боя.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня
В России захотели контролировать оборот NFT
Мать нашла способ заставить ребенка читать и вызвала споры
Популярный курорт откроет границы для вакцинированных «Спутником V» россиян
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики «противника»
Суд перевел под домашний арест подозреваемых в хищении на строительстве бункеров
На Украине признали бесполезность нового альянса с Британией и Польшей
Побывавшая в Италии россиянка выяснила причины зависти итальянцев к русским
В Приморье затонуло краболовное судно
В российских вузах рассказали о формате обучения после каникул
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.