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Экономике США предсказали тупик

Опрошенные CNBC аналитики считают, что экономика США в начале 2022 года «упрется в стену»

Фото: Shutterstock

Опрошенные CNBC аналитики предсказали экономике США попадание в тупик, отметив, что она в скором времени «упрется в стену» после прошлогоднего бурного роста на фоне масштабных стимулирующих мер.

Показатели 2022 года сильно отстают от прошлогодних, когда по итогам 12 месяцев национальный ВВП вырос на 5,7 процента. Согласно прогнозу Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам первого квартала рост экономики составит всего 0,1 процента.

Среди главных причин происходящего — распространение омикрон-штамма коронавируса и окончание программ поддержки экономики со стороны правительства и ФРС. Последняя уже весной собирается свернуть программу количественного смягчения, запущенную на фоне пандемии и предполагающую выкуп на вторичном рынке государственных и ипотечных облигаций, принадлежащих банкам.

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По словам главного экономиста Natixis по Северной и Южной Америкам Джозефа Лаворны, экономика США замедляется и «переходит на пониженную передачу». Специалист отметил, что о начале рецессии пока говорить рано, однако она станет актуальной, если ФРС будет вести себя слишком агрессивно при сворачивании программ поддержки.

К тому же, указывают аналитики, на показатели четвертого квартала прошлого года, когда ВВП вырос на 6,9 процента, большое влияние оказало обновление запасов многими производителями и ретейлерами, способствовавшее созданию дополнительного спроса. Согласно некоторым подсчетам, оно принесло 4,9 процента квартального прироста ВВП.

Главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди подтвердил, что основные экономические показатели в начале года будут относительно низкими, поскольку прекращение обновления запасов сталкивается с более жесткой бюджетной и денежно-кредитной политиками.

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Платон Щукин
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