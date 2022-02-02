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69-я параллель

В Якутии из-за засухи начали гнездиться птицы из Средней Азии

Биолог Шемякин: из-за засухи в Азии бекасовидный веретенник начал гнездиться в Якутии

Фото: Wikimedia

В Якутии из-за засухи, которая наступила в Средней Азии, начал гнездиться бекасовидный веретенник. Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института Евгений Шемякин. Его слова передает ТАСС.

По данным ученых, птицы начали прилетать в республику еще с 2018 года. Традиционный ареал обитания этих пернатых находится в лесостепях и степях Центральной Азии, а также в широколиственных лесах Дальнего Востока.

«В Центральной Якутии появились оптимальные условия для выведения их потомства. В Центральной Азии, на востоке Монголии, где птицы массово гнездились, уже десятый год наблюдается засуха. Это, вероятно, привело к тому, что традиционные места гнездования уже непригодны», — объяснил Шемякин.

Отмечается, что первых птенцов на новых гнездовьях ученые обнаружили в 2019 году. В 2021-м специалисты нашли дальние участки в районе водораздела рек Вилюй и Лена.

Ранее стало известно, что ямальские ученые пометили передатчиками шесть краснокнижных журавлей-стерхов. Это было сделано для того, чтобы проследить за их перемещениями и получить информацию о маршрутах миграции и местах зимовок.

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Никита Абрамов
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