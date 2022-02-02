Названы возрастные группы риска по заболеваемости коронавирусом среди россиян

Максимальный рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается у работающих людей средних лет и подростков. Такие группы риска назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Попова отметила, что среди пожилых не наблюдаются высоких показателей заболеваемости. По ее словам, COVID-19 видит детское неиммунное население, поэтому начинает поражать именно эту категорию граждан. Она отметила, что это естественный ход эволюции вируса.

«Первые возрастные группы, которые обеспечивают этот рост, — это работающие люди от 30 до 49 лет и подростки 15-18 лет, у которых максимальная степень контактов и которые практически не стараются себя защитить с помощью масок, но маски мы и не требуем для детей. Это две возрастные категории, которые дают максимальный рост», — заявила Попова.

В том же интервью глава Роспотребнадзора назвала долю бессимптомных случаев течения COVID-19 в России. Попова сообщила, что в России около 17-20 процентов инфицированных коронавирусом не имеют симптомов болезни. По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят 40 процентов заболевших.

