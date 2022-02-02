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Попова назвала долю бессимптомных случаев течения COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Попова: в России 17-20% пациентов с COVID-19 болеют бессимптомно

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

В России около 17-20 процентов инфицированных коронавирусом не имеют симптомов болезни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

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По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят 40 процентов заболевших.

«Изначально мы предполагали, что в Российской Федерации могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что для выявления бессимптомных носителей в стране развивается тестирование на COVID-19. Изоляция таких заболевших помогает сократить количество контактов и случаев инфицирования.

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Анастасия Шейкина
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