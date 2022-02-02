Попова назвала долю бессимптомных случаев течения COVID-19 в России

В России около 17-20 процентов инфицированных коронавирусом не имеют симптомов болезни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят 40 процентов заболевших.

«Изначально мы предполагали, что в Российской Федерации могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что для выявления бессимптомных носителей в стране развивается тестирование на COVID-19. Изоляция таких заболевших помогает сократить количество контактов и случаев инфицирования.