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США выделят Украине 400 тысяч долларов на защиту прав человека

Госдеп: США выделят грант $400 тыс. на программу по защите прав человека на Украине

Фото: Pixabay

Госдепартамент США планирует выделить Украине 400 тысяч долларов на программу по защите прав человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего гранта.

Посольство Соединенных Штатов на Украине объявило прием заявок от неправительственных организаций в поддержку борьбы с преступлениями на почве ненависти и по политическим мотивам.

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В Госдепартаменте пояснили, что программа может быть направлена на защиту религиозных и этнических меньшинств, беженцев и перемещенных лиц, представителей ЛГБТ-сообщества, а также иных уязвимых групп населения.

Получатели гранта также должны обратить внимание на права активистов, особенно на тех людей, кто занимается проблемами, связанными с коррупцией, журналистикой и защитой окружающей среды. Предполагается, что участники проекта будут проводить просветительскую кампанию или образовательные мероприятия.

Ранее стало известно, что США выделили Украине 24,5 миллиона долларов на укрепление границы с Россией. Отмечается, что большая часть средств пойдет на усиление пограничных подразделений и обеспечение их обновленной технической базой.

Марина Совина
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