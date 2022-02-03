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В Европе 12 миллионов человек заразились коронавирусом за неделю

ВОЗ сообщила, что в Европе из-за омикрона COVID-19 заразились 12 млн человек за неделю

Фото: Toby Melville / Reuters

В Европе 12 миллионов человек заразились коронавирусом за неделю. Об этом сообщил на брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, трансляция доступна в Twitter организации.

«Это самый высокий еженедельный показатель заболеваемости с начала пандемии, и в значительной степени он обусловлен высококонтагиозным вариантом омикрон, распространяющимся с запада на восток», — заявил Клюге. Он отметил, что число госпитализаций продолжает расти в странах с низким уровнем вакцинации среди уязвимых групп населения.

«Однако этот рост не такой быстрый, как уровень заболеваемости, и в целом количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии значительно не увеличилось», — подчеркнул представитель ВОЗ. По его словам, показатели смертности в Европе выходят на плато.

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По словам Клюге, у европейского региона появилась возможность взять под контроль распространение COVID-19. Он призвал продолжить активную вакцинацию и усилить работу по выявлению новых вариантов вируса.

Ранее Институт вирусологии имени Роберта Коха сообщил, что в Германии зарегистрировали новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Так, за 24 часа в стране выявили 236 120 человек с COVID-19. С начала пандемии это максимальный суточный прирост новых случаев.

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Екатерина Андреева
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