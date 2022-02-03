В Германии зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

В Германии зарегистрировали новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ, передает Bild.

По информации издания, за 24 часа в стране выявили 236 120 человек с COVID-19. Это максимальный суточный прирост новых случаев с начала пандемии. От осложнений заболевания скончались 164 человека.

Число случаев инфицирования на 100 тысяч граждан также достигло максимально высокого значения — 1 283,2. Ранее антирекорд по числу заражений в Германии выявили 2 февраля, когда за сутки зарегистрировали 208 498 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

31 января стало известно, что бывший канцлер Германии 77-летний Герхард Шредер и его жена Соен Шредер-Ким заразились коронавирусом. Болезнь у супругов протекает в легкой форме. Соен считает, что такого результата удалось достичь благодаря бустерной вакцинации от COVID-19.