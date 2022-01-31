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Бывший канцлер Германии заразился коронавирусом

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в возрасте 77 лет заразился коронавирусом

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Бывший канцлер Германии 77-летний Герхард Шредер заразился коронавирусом. Об этом в Instagram сообщила его супруга Соен Шредер-Ким.

По ее словам, она заболела вместе со своим мужем. Однако болезнь у Шредеров протекает легко. Соен считает, что такого результата удалось достичь благодаря бустерной вакцинации от COVID.

Ранее Герхард Шредер на фоне топливного кризиса заявил, что Европе не стоит ссориться с Россией и развязывать газовую холодную войну, считать Россию врагом. По словам бывшего председателя правительства ФРГ, Россия всегда была надежным поставщиком газа в европейские страны.

Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2006 годы. Свою политическую карьеру он начал в Социал-демократической партии Германии и нее же избрался главой правительства. На сегодняшний день, Шредер занимает пост председателя Совета директоров российской госкорпорации «Роснефть».

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Николай Чигасов
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