Бывший канцлер Германии заразился коронавирусом

Бывший канцлер Германии 77-летний Герхард Шредер заразился коронавирусом. Об этом в Instagram сообщила его супруга Соен Шредер-Ким.

По ее словам, она заболела вместе со своим мужем. Однако болезнь у Шредеров протекает легко. Соен считает, что такого результата удалось достичь благодаря бустерной вакцинации от COVID.

Ранее Герхард Шредер на фоне топливного кризиса заявил, что Европе не стоит ссориться с Россией и развязывать газовую холодную войну, считать Россию врагом. По словам бывшего председателя правительства ФРГ, Россия всегда была надежным поставщиком газа в европейские страны.

Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2006 годы. Свою политическую карьеру он начал в Социал-демократической партии Германии и нее же избрался главой правительства. На сегодняшний день, Шредер занимает пост председателя Совета директоров российской госкорпорации «Роснефть».

