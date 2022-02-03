Пассажирский самолет экстренно приземлился в Челябинске из-за непогоды

Пассажирский самолет компании «Россия», следовавший рейсом Москва — Магнитогорск, экстренно приземлился в аэропорту Челябинска из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Уральской транспортной прокуратуры.

«3 февраля 2022 года в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Москва ("Шереметьево") — Магнитогорск прибыл в аэропорт "Баландино" Челябинска в 08:10 (06:10 мск)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту назначения и было перенаправлено в Челябинск. На рейс зарегистрировано 55 человек. В настоящее время представители авиаперевозчика решают вопрос об отправлении пассажиров наземным транспортом.

Ранее в феврале лайнер авиакомпании British Airways едва не перевернулся при посадке в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за сильного шторма. На размещенных в сети кадрах видно воздушное судно, которое почти коснулось взлетно-посадочной полосы, однако его начало раскачивать из стороны в сторону.