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Пассажирский самолет экстренно приземлился в Челябинске из-за непогоды

В Челябинске экстренно приземлился следовавший в Магнитогорск самолет

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Пассажирский самолет компании «Россия», следовавший рейсом Москва — Магнитогорск, экстренно приземлился в аэропорту Челябинска из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Уральской транспортной прокуратуры.

«3 февраля 2022 года в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Москва ("Шереметьево") — Магнитогорск прибыл в аэропорт "Баландино" Челябинска в 08:10 (06:10 мск)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту назначения и было перенаправлено в Челябинск. На рейс зарегистрировано 55 человек. В настоящее время представители авиаперевозчика решают вопрос об отправлении пассажиров наземным транспортом.

Ранее в феврале лайнер авиакомпании British Airways едва не перевернулся при посадке в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за сильного шторма. На размещенных в сети кадрах видно воздушное судно, которое почти коснулось взлетно-посадочной полосы, однако его начало раскачивать из стороны в сторону.

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Валентина Процкова
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Пассажирский самолет экстренно приземлился в Челябинске из-за непогоды
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