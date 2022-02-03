Российский губернатор повторно заразился коронавирусом

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев повторно заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее Кобзев заразился коронавирусом в октябре 2020 года.

«Тест делал для профилактики, результат получил, когда был на работе. Сразу решил вас проинформировать. Продолжаю работать удаленно. Чувствую себя неплохо», — написал российский губернатор в социальной сети. Он добавил, что привит от COVID-19 и надеется, что перенесет болезнь в легкой форме.

Ранее положительный тест на коронавирус получил губернатор Орловской области Андрей Клычков — до этого он болел в октябре 2020 года. Вся семья губернатора, за исключением старших сыновей, тоже заболела.