Россияне начали переходить на алкоголь в больших бутылках

Спрос на крепкие спиртные напитки в больших емкостях резко вырос. В 2021 году продажи алкоголя в бутылках объемом один литр подскочили на 30-60 процентов год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Доля такого формата в категории виски, ром и ликеры оказалась выше десяти процентов. Продажи водки в бутылках один литр выросли на 19 процентов, спрос на формат 0,7 литра увеличился на 11 процентов, а на емкости 0,5 литра упал на пять процентов год к году. В «Винлабе» связывают это с желанием сократить число посещений магазинов и покупать больше за один визит, а также со стремлением сэкономить при покупке больших литражей.

Из-за экономии на комплектующих (пробка, этикетка) производство напитка в больших тарах стоит дешевле, чем двух бутылок по 0,5 литра. По данным компании, в прошлом году средние расходы на алкоголь у россиян выросли на 1,1 тысячи рублей месяц, а средний чек увеличился на 8,3 процента, до 531 рубля. В Auchan считают, что граждане начали переходить на алкоголь в больших бутылках из-за непростой эпидемиологической ситуации.

По итогам 2021 года в России увеличилось потребление водки на душу населения. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на два процента и достиг пяти литров на человека.