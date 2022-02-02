В России выросли продажи водки

По итогам 2021 года в России увеличилось потребление водки на душу населения. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на два процента и достиг пяти литров на человека, сообщают «Известия» со ссылкой на Центр исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРА).

Аналитики рассчитали показатель, опираясь на информацию ЕГАИС о продажах и численность населения России по итогам 2020 года. По данным Росалкогольрегулировании (РАР), показатели реализации всей алкогольной продукции в стране выросли на 0,7 процента и достигли 982,3 миллиона дал.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз отметил, что в последние четыре года рынок водки демонстрирует стабильность. Продажи крепкого напитка немного растут или не меняются. К этому приводят кризисные ситуации, включая пандемию COVID-19. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что борьба с нелегальным спиртным ужесточается, поэтому показатели его потребления становится более реалистичными.

Наибольшие продажи водки за 2021 год в расчете на одного человека зафиксировали Сахалинской и Магаданской областях — 11,9 и 10,9 литра. При этом за год показатель уменьшился в обоих регионах на четыре и шесть процентов, соответственно. Третью строчку списка заняла Чутка, где потребление водки увеличилось на 12 процентов до 10,5 литра на человека за год.

В минэкономразвития Карелии «Известиям» объяснили, что спрос на водку падает благодаря мерам госрегулирования. В ведомстве отметили снижение употребления крепкого алкоголя в чистом виде и увеличение потребления напитков для смешивания — например, виски и джина.

«И это является всеобщей тенденцией. Потребитель всё чаще отдает предпочтение вину, ликеро-водочным изделиям, слабоалкогольной и пивоваренной продукции», — заключили в министерстве.

Ранее в России повысили цены на крепкий алкоголь. Минфин увеличил минимальную стоимость водки, коньяка и бренди.