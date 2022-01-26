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В России повысили цены на крепкий алкоголь

Минфин увеличил минимальную цену на водку, коньяк и бренди

Фото: Pixabay

Министерство финансов выпустило приказ о повышении минимальной розничной цены на водку и крепкие спиртные напитки. Соответствующий документ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, минимальную цену на водку в рознице повысили с 243 до 261 рубля. Наиболее дешевый коньяк увеличится в цене с 446 до 480 рублей. Кроме того, минимальная розничная цена бренди вырастет с 324 до 348 рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании яиц и мяса в связи с ограничениями Россельхознадзора, которые ведомство ввело на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции. Представители рынка предупредили россиян, что из-за нехватки и увеличения стоимости яиц птицефабрикам придется приобретать продукцию у непроверенных поставщиков.

Марина Совина
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