Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Алма-Аты запретили митинг в память о жертвах беспорядков

Власти Алма-Аты отказали активистам в проведении траурного митинга о жертвах беспорядков

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Власти Алма-Аты запретили проводить траурный митинг в память о жертвах январских беспорядков. Официальный ответ от городских властей опубликовал активист Марат Турымбетов в Facebook.

Акцию планировалось провести 13 февраля на площади Республики, где находится здание акимата.

В ответе властей говорится, что специализированными местами для проведения митингов в городе являются парк имени Махатмы Ганди и два сквера. Кроме того, в настоящее время в Алма-Ате действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. В связи с этим заявителям в проведении митинга отказано.

Материалы по теме:
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января

По мнению Турымбетова, для властей жертвы январских событий не являются значимыми, а новый аким Алма-Аты Ерболат Досаев дает понять, что «никаких изменений в сторону демократизации и взаимодействия с населением не будет».

Активист добавил, что траурный митинг на площади Республики состоится в заявленное время.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо, которые переросли в беспорядки. На подавление волнений бросили армию. По данным властей, погибли 225 человек, более 4,5 тысячи пострадали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
Литва пригрозила Белоруссии новыми санкциями
Польша решила выступить за постоянное нахождение войск США на ее территории
Продажи планшетов обрушились
Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на жилье
Загитова напомнила фанатам о завоеванном в командном турнире серебре Игр-2018
Появились данные о пропавшем с получившего пробоину судна в Баренцевом море
Вирусолог рассказал о судьбе «стелс-омикрона» в России
В Австрии обвинили Россию в газовом кризисе
В ВОЗ назвали пандемию COVID-19 угрозой для онкобольных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.