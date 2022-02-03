Власти Алма-Аты запретили митинг в память о жертвах беспорядков

Власти Алма-Аты запретили проводить траурный митинг в память о жертвах январских беспорядков. Официальный ответ от городских властей опубликовал активист Марат Турымбетов в Facebook.

Акцию планировалось провести 13 февраля на площади Республики, где находится здание акимата.

В ответе властей говорится, что специализированными местами для проведения митингов в городе являются парк имени Махатмы Ганди и два сквера. Кроме того, в настоящее время в Алма-Ате действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. В связи с этим заявителям в проведении митинга отказано.

По мнению Турымбетова, для властей жертвы январских событий не являются значимыми, а новый аким Алма-Аты Ерболат Досаев дает понять, что «никаких изменений в сторону демократизации и взаимодействия с населением не будет».

Активист добавил, что траурный митинг на площади Республики состоится в заявленное время.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо, которые переросли в беспорядки. На подавление волнений бросили армию. По данным властей, погибли 225 человек, более 4,5 тысячи пострадали.