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Токаев уволил главу Алма-Аты

Президент Казахстана Токаев назначил Ерболата Досаева новым акимом Алма-Аты

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу (акима) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева. Об этом 31 января сообщается на сайте главы государства.

Сагинтаев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сказано в сообщении. Новым главой Алма-Аты назначен бывший председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев.

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Алма-Ата была эпицентром массовых беспорядков, охвативших Казахстан в начале января. Протесты вспыхнули из-за повышения цены на газомоторное топливо, но вскоре экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На подавление беспорядков бросили армию. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан была направлены войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые взяли под охрану инфраструктурные объекты.

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София Сарджвеладзе
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