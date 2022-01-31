Токаев уволил главу Алма-Аты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу (акима) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева. Об этом 31 января сообщается на сайте главы государства.

Сагинтаев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сказано в сообщении. Новым главой Алма-Аты назначен бывший председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев.

Алма-Ата была эпицентром массовых беспорядков, охвативших Казахстан в начале января. Протесты вспыхнули из-за повышения цены на газомоторное топливо, но вскоре экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На подавление беспорядков бросили армию. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан была направлены войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые взяли под охрану инфраструктурные объекты.