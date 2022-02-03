Миру предсказали дефицит алюминия

Дефицит алюминия в мире в 2022 году может составить 1,6-1,7 миллиона тонн, предсказали аналитики BCS по итогам встречи с руководством UC Rusal. Как отметили эксперты, это может повлечь за собой общее повышение цен на металлы, сообщает Forbes.

За последние полгода цена на алюминий выросла на 24 процента до более чем трех тысяч долларов за тонну, приблизившись к десятилетнему максимуму.

По прогнозам аналитиков, общий объем выпуска алюминия в Китае в 2022 году может вырасти до 40,3-40,4 миллиона тонн, в 2021 году он составил 39 миллионов тонн. Дисбаланс на рынке рискует начаться из-за неблагоприятных погодных условий в КНР, в результате у роста цен на металл будет большой потенциал.

В октябре 2021 года замглавы компании «Русал» Роман Андрюшин говорил, что дефицит алюминия на глобальном рынке составит 1,5 миллиона тонн. Он также предсказал, что в следующем году дефицит увеличится, поскольку все экономики заявляют о росте спроса на этот металл. Андрюшин уверен, что крупнейший покупатель алюминия в мире, Китай, продолжит импортировать металл в существенных объемах.