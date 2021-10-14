Миру предсказали дефицит алюминия

Дефицит алюминия на глобальном рынке составит 1,5 миллиона тонн, заявил замглавы компании «Русал» Роман Андрюшин. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Он также предсказал, что в следующем году дефицит увеличится, поскольку все экономики заявляют о росте спроса на этот металл. Андрюшин уверен, что крупнейший покупатель алюминия в мире, Китай, продолжит импортировать металл в существенных объемах.

По его словам, «Русал» в этом году поставит на рынок КНР 300-400 тысяч тонн алюминия, а в следующем планирует значительно нарастить экспорт. Компания намерена увеличить выпуск алюминия с 3,8 миллиона тонн в 2020 году до 4,3 миллиона тонн в 2022.

В октябре акции «Русала» побили рекорд, они выросли до 75,89 рубля за штуку. Это произошло на фоне новостей о подорожании алюминия. Впервые с июля 2008 года стоимость металла превысила 3000 долларов за тонну. Цены на алюминий растут с начала текущего года на фоне растущего спроса и из-за действий Китая по сокращению производства ради снижения вредных выбросов.

В начале сентября очередным поводом для роста стоимости алюминия стал государственный переворот в Гвинее. На африканскую страну приходится до четверти мировой добычи бокситов — сырья для производства алюминия.