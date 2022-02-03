Суд арестовал бывшего начальника российской колонии

В Ростовской области арестовали попавшегося на хищении металлолома на 1,3 миллиона рублей бывшего начальника российской колонии №14 города Новочеркасска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ленинский районный суд города Ростов-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия об аресте, и отправил обвиняемого по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата») в СИЗО на один месяц и 30 суток.

О задержании высокопоставленного сотрудника ФСИН Алексея Родина сообщалось 2 февраля. По данным следствия, с декабря 2021-го по январь 2022 года подозреваемый вывез имущество с территории колонии, используя свое служебное положение. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.