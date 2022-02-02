Начальник российской колонии попался на хищении металла на 1,3 миллиона рублей

В Ростовской области задержан начальник исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, подозреваемый в хищении путем растраты казенного имущества на 1,3 миллиона рублей. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с декабря 2021-го по январь 2022 года подозреваемый вывез имущество с территории колонии, используя свое служебное положение. Как сообщает Telegram-канал Don Mash, речь идет об Алексее Родине, а вверенным имуществом, которое он похитил, являлся металлолом.

СКР возбудил в отношении сотрудника ФСИН уголовное дело по статье 160 («Растрата вверенного имущества в крупном размере») УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В феврале 2020 года в Северной Осетии 26-летний офицер Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подделал документы и освободил себя от уголовного преследования. После этого он попался правоохранителям.