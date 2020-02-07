Офицер ФСИН подделал документы и освободил себя от уголовного преследования

В Северной Осетии 26-летний офицер Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подделал документы и освободил себя от уголовного преследования. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по республике.
По версии следствия, в мае 2018 года старшего инспектора осудили за нарушение ПДД. Однако он сумел избежать наказания, скрыв от суда место работы и указав вымышленный адрес своего проживания, чтобы приговор направили на исполнение в его же уголовно-исполнительную инспекцию. После этого инспектор отправил в суд извещение о принятии приговора к исполнению, хотя в действительности он исполнен не был.
В результате в отношении офицера возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
7 февраля сообщалось , что глава управления ФСИН Северной Осетии Юрий Емельянов задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).