Офицер ФСИН подделал документы и освободил себя от уголовного преследования

В Северной Осетии 26-летний офицер Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подделал документы и освободил себя от уголовного преследования. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в мае 2018 года старшего инспектора осудили за нарушение ПДД. Однако он сумел избежать наказания, скрыв от суда место работы и указав вымышленный адрес своего проживания, чтобы приговор направили на исполнение в его же уголовно-исполнительную инспекцию. После этого инспектор отправил в суд извещение о принятии приговора к исполнению, хотя в действительности он исполнен не был.

В результате в отношении офицера возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

7 февраля сообщалось , что глава управления ФСИН Северной Осетии Юрий Емельянов задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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