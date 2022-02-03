Знаменитый режиссер потерпел убытки от продажи бывшего дома обладателя «Оскара»

Знаменитый французский кинорежиссер Люк Бессон избавился от особняка в Беверли-Хиллз (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния). Создателю «Пятого элемента» и «Леона» пришлось потерпеть от продажи существенные убытки, пишет Dirt.

В 2016 году Бессон приобрел бывший дом обладателя «Оскара», американского актера Чарлтона Хестона, за 12,2 миллиона долларов (930,2 миллиона рублей). В 2020-м режиссер впервые выставил недвижимость на продажу по цене в 14,95 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда рублей), однако не нашел покупателя. После нескольких неудачных попыток заключить сделку Бессон снизил стоимость до 11,2 миллиона долларов и отдал особняк новому владельцу на миллион дешевле, чем купил его сам.

Поместье расположено на частном мысе площадью более одного гектара рядом с каньоном Колдуотер (Coldwater Canyon). Из окон особняка 1959 года постройки отрывается потрясающий вид на горы. На территории имения растут кипарисы, есть трапециевидный бассейн, теннисный корт и гостевой дом.

В двух жилых постройках располагаются семь спален, шесть ванных комнат, профессиональный кинотеатр, фотостудия, несколько террас, а также помещения для гостей и персонала. Однако мебели в доме нет, а ремонт немного износился. В объявлении о продаже было сказано, что недвижимость можно перестроить и расширить жилплощадь до 1300 квадратных метров.

Ранее сделать скидку в миллионы долларов при продаже недвижимости пришлось актерам Майклу Дугласу и Кэтрин Зете-Джонс. Голливудская пара не сумела продать пентхаус в элитном районе Нью-Йорка Манхэттен за 21,5 миллиона долларов и снизила цену до 19,5 миллиона долларов. В апартаментах четыре спальни и шесть ванных комнат, роскошная солнечная гостиная и обшитая деревянными панелями библиотека с дровяным камином. Из панорамных окон дома открывается вид на Центральный парк.

