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Голливудская пара продаст роскошный пентхаус со скидкой в миллионы долларов

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс снизили цену на $2 млн при продаже элитной квартиры

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс решили продать роскошный пентхаус в нью-йорском районе Манхэттен с огромной скидкой. Голливудская пара снизила цену недвижимости на два миллиона долларов, чтобы быстрее найти покупателей, пишет Daily Mail.

Теперь за элитную квартиру в историческом здании 1908 года постройки придется заплатить 19,5 миллиона долларов (более 1,5 миллиарда рублей). Пентхаус спроектировал французский архитектор Тьерри Деспон, который в 1980-х занимался реставрацией Статуи Свободы.

В апартаментах четыре спальни и шесть ванных комнат, роскошная солнечная гостиная и обшитая деревянными панелями библиотека с дровяным камином. Из панорамных окон дома открывается вид на Центральный парк.

Пентхаус также оснащен кухней шеф-повара, залом для завтраков, барной стойкой и винным погребом. Угловой главный люкс состоит из большой спальни и гостиной с мраморной ванной и двумя гардеробными. Среди других особенностей недвижимости — возможность приобрести сервис из полного спектра услуг, включая еду и уборку. Платить за него придется 21 тысячу долларов в месяц. Ранее от продажи роскошного жилища Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс планировали получить 21,5 тысячи долларов.

Нина Ташевская
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