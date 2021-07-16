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Голливудская пара избавится от пентхауса с элитным сервисом

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Фото: Jeff Kravitz / Getty
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс избавятся от пентхауса с элитным сервисом

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс решили избавиться от элитного пентхауса в районе Манхэттен штата Нью-Йорк (США). Голливудская пара выставила на продажу недвижимость с полным сервисом обслуживания после того, как два года назад приобрела большой дом на берегу реки в Ирвингтоне, пишет New York Post.

Пентхаус за 21,5 миллиона долларов (более 1,5 миллиарда рублей) с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами расположен в историческом здании, построенном в 1908 году. Из панорамных окон открывается вид на Центральный парк (Central Park). В доме есть роскошная солнечная гостиная и обшитая деревянными панелями библиотека с дровяным камином.

Резиденция продается с сервисом из полного спектра услуг: еда, уборка, лифт. За новыми владельцами закрепят постоянного менеджера. Ежемесячная плата за проживание составит 21 тысячу долларов (чуть более полутора миллиона рублей). Пентхаус оснащен отдельной кухней шеф-повара, залом для завтраков, барной стойкой и винным погребом. Угловой главный люкс состоит из большой спальни и гостиной с мраморной ванной и двумя гардеробными.

В 2019 году пара переехала в особняк в стиле Гэтсби площадью в тысячу квадратных метров за 4,5 миллиона долларов (почти 334 миллиона рублей) в Ирвингтоне. 51-летняя Зета-Джонс и 76-летний Дуглас женаты с 2000 года, и за годы брака семья сменила несколько роскошных особняков, в том числе дом в Суонси (Уэльс, Великобритания). Недавно Зета-Джонс раскритиковали в сети из-за фотографий в купальнике, которые сделали папарцци во время ее отдыха на яхте в Ибице.

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